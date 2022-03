Kärntens schönste Neuheiten

Die moderne Doppelhaushälfte liegt in sonniger und ruhiger Lage im Ortsteil Selpritsch von Velden am Wörthersee. Die Immobilie hat eine Wohnfläche von 126,52 m² mit insgesamt vier Zimmern. Die sind in drei Schlafzimmer und einem großzügigen Wohn- und Essbereich aufgeteilt. Außerdem hat jede Wohnung einen attraktiven Galeriebereich zur individuellen Nutzung und zwei Badezimmer. Dazu kommen noch die traumhafte Sonnenterrasse, ein privater Garten und zwei eigene Autostellplätze.