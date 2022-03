Attacke auf Autobahn: „Wollte Mutter nicht töten“

„Ermorden wollte ich meine Mutter nicht“, sagte der 41-jährige deutsche Staatsbürger. Er gab an, dass er am Tag der Tat im November 2021 an einer Wahnvorstellung litt. Außerirdische hätten versucht, seiner Mutter einen Mord an einem Baby in die Schuhe zu schieben, deshalb habe er die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen. Er habe das Messer genommen und „leicht zugestochen, dass es real aussieht“, schilderte er seine Wahrnehmung des Geschehenen.