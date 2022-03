Markus Suttner hängt Fußballschuhe an den Nagel

Und Suttner nennt auch die Gründe für seine Entscheidung: „Seit meinem ersten Profispiel in der zweiten Liga 2005 gegen Gratkorn sind 17 Jahre vergangen und ich bin glücklich, diesen einzigartigen Job über einen so langen Zeitraum ausüben zu dürfen. Ich bin bald 35 und komme verletzungsfrei aus meiner Karriere heraus, das ist mir sehr viel wert. Ich will auch unseren jungen Wilden nicht im Weg stehen. Ich fühle mich körperlich noch fit, die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt ist aber zu groß.“