Arbeiter rissen irrtümlich befüllte Gasleitung ab

Arbeiter verursachten bei Arbeiten im Nebengebäude eines Hotels in der Salzburger Ignaz-Harrer-Straße irrtümlich eine hochgefährliche Situation. Bei Bauarbeiten wurde eine Gasleitung in dem Glauben, dass diese bereits abgeschalten wäre, abgerissen. Tatsächlich stand die Leitung noch unter Druck, weswegen Gas in das Gebäude strömte.