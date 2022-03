Gewerbe und Handwerk: Gleitpreisklauseln gefordert

In wirtschaftlich stabilen Zeiten sind sie ein faires Instrument: Fixpreise. Doch seit Corona und dem Krieg in der Ukraine sind es derzeit alles andere als stabile Zeiten. Die Sparte Gewerbe und Handwerk in der Tiroler Wirtschaftskammer fordert daher Gleitpreisklauseln. Die Einführung solcher sei die einzige Lösung.