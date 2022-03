Auf großer Entdeckungstour durchs weite Land

Es ist vor allem in Zeiten der Pandemie eine touristische Erfolgsgeschichte: Bereits zwei Millionen Mal wurde die „Niederösterreich-Card“ verkauft. Zwar mussten coronabedingt leichte Rückgänge verzeichnet werden, doch zum Start der neuen Saison am Freitag darf man sich schon jetzt über Kartenverkäufe auf Vorkrisen-Niveau freuen. Allein heuer sind zwölf neue Ausflugsziele dazugekommen - etwa das Schloss Grafenegg oder das Haus der Wildnis in Lunz am See.