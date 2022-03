Rotes Kreuz holte Kinder aus dem Kriegsgebiet

Der Verein „Kleine Herzen“ organisierte die Unterbringung der Geflüchteten in Österreich. Und ersuchte das Rote Kreuz NÖ, den Transport von sieben Kindern, für die Rettungswagen benötigt wurden, zu übernehmen. „Binnen kurzer Zeit standen sechs Teams bereit“, so Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. 17 Sanitäterinnen und Sanitäter brachen mit Rotkreuz-Chefarzt Dr. Berndt Schreiner, der die Kinder medizinisch betreute, von Tulln aus zur ukrainischen Grenze auf, wo sie die kleinen Schützlinge übernahmen. Mittlerweile sind die Kinder in Spitälern untergebracht, wo sie versorgt werden.