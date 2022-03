Zwölfjähriger nach Skiunfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 9.10 Uhr fuhr ein 12-jähriger Bub in Begleitung seines Vaters, beide Deutsche, in Söll auf der schwarzen Piste. Aus unbekannter Ursache kam der 12-Jährige plötzlich zu Sturz und rutschte die Piste hinab. Er wurde dabei immer schneller, bis er nach ca. 200 Metern auf einen Schwunghügel kam, der ihn in die Luft schleuderte.