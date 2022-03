Wachauer Marillenblüte wieder Millionengeschäft

Beliebtes Naturspektakel

Aktuell blühen wohl aber nicht nur die Bäume, sondern auch den Wirten wieder bessere Zeiten. Denn – trotz Corona-Auflagen – können sie heuer endlich wieder aufsperren. Bereits am Samstag strömten Tausende Tagestouristen in die Welterbe-Region an der Donau, um sich das Naturspektakel von den idyllischen Gastgärten aus anzusehen. „Weil das aktuelle Kaiserwetter auch nächste Woche noch anhalten soll, rechnen wir mit einem sehr guten Geschäft“, freuen sich die Wirte.