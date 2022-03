Kleiner Bach nahe Wien leuchtet plötzlich giftgrün

Der Anblick, der sich Kräften der Feuerwehr am Freitagnachmittag in Perchtoldsdorf bei Wien geboten hat, erinnert an Szenen aus Filmen wie etwa „Herr der Ringe“. Denn das Wasser des Baches war giftgrün, schien regelrecht zu leuchten. Den Grund für die starke Grünfärbung und auch die Abklärung, ob Gefahr für Mensch oder Natur drohte, sollte die Analyse von Abwasserproben liefern.