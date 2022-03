Mindestlohn von 3000 Euro für Lkw-Fahrer in Europa

Wir haben nicht zu wenig Berufskraftfahrer, sondern zu viel hoch subventionierten Verkehr! Das richtet Fritz Gurgiser jenen aus, die die Lkw-Fahrer nun in die Liste der Mangelberufe aufnehmen wollen. „Schuld daran ist die steuerliche Nichtharmonisierung der 27 Mitgliedstaaten, die daraus resultierende Verlagerung von Produktionen in Billiglohnländer und die Dumpinglöhne für internationalen Berufskraftfahrer mit den niedersten Pensionsansprüchen“, legt Gurgiser den Finger in eine längst bekannte offene Wunde.