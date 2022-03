Land Tirol unterstützt lernschwache Lehrlinge

Alfred Lercher, Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice Tirol, erklärt: „Lehrlinge in der überbetrieblichen Lehrausbildung sind rechtlich allen anderen Lehrlingen gleichgestellt, bekommen eine Ausbildungsbeihilfe und besuchen auch die Berufsschule. Die überbetriebliche Lehrausbildung dauert so lange, bis eine Lehrstelle in einem Betrieb gefunden wird. Das gelingt einigen Jugendlichen schon im ÜBA-Vorbereitungskurs, wo unter anderem auch schulische Defizite aufgeholt werden können. Wenn keine Lehrstelle in einem Tiroler Betrieb gefunden werden kann, dann wird die Lehre bis zur Lehrabschluss-Prüfung in der Schulungseinrichtung beziehungsweise über einen Kooperationspartner absolviert. Wie gut Jugendliche in der überbetrieblichen Lehre ausgebildet werden, zeigen immer wieder ÜBA-Siegerinnen und -Sieger bei Lehrlingswettbewerben.“