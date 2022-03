Statische Aufladung löste Brand in Firma aus

Schwieriger Einsatz für Tirols Feuerwehr in Kundl am Freitagnachmittag! In einer Firma, die Lackierungsarbeiten durchführt, war es zu einem Brand gekommen. Die Florianijünger konnten die Flammen schließlich aber doch noch erfolgreich bekämpfen. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Grund war ein Funke, der durch eine statische Aufladung ausgelöst worden war.