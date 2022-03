Sturm-Star: Das Comeback des 3-Millionen-Mannes

Der Krieg mitten im Dorf

Sturms nächsten Gegner Wolfsberg kennt er gut. Einerseits machte Kiteishvili am 2. Dezember 2018 gegen die Wolfsberger sein erstes Tor für Sturm. Andererseits ist WAC-Held Luka Lochoshvili, der Austrias Teigl das Leben rettete, „ein guter Freund von mir, wir treffen uns oft hier in Graz.“ Die aktuell schlimmen Kriegszeiten in der Ukraine wecken bei Kiteishvili böse Erinnerungen. 2008 wurde Otars Heimat Georgien von den Russen überrannt. „Ich war damals noch klein, erinnere mich aber gut. Ich habe im Dorf meines Vaters gelebt. Ein paar Kilometer entfernt haben sie eine Militärbasis beschossen. Wir haben die Bomben gehört, sind aufgeschreckt. Unglaublich, dass wir so etwas im 21. Jahrhundert erleben müssen.“