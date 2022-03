Förderbetrug: 9 Freisprüche und ein Schuldspruch

Werner Schlager wurde 2003 durch einen Sieg über die damals dominierenden Chinesen Weltmeister im Tischtennis. Eine internationale Sensation, die den Sport in Österreich beleben sollte. Eine „Werner-Schlager-Academy“ wurde in Schwechat gegründet, die zu einem internationalen Tischtennis- und Trainingszentrum werden soll. Doch bei der Finanzierung hapert es gewaltig, und deshalb wird auch beim Bund um Förderungen angesucht. In diesen Schreiben vermutete die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WkStA) vorsätzlichen Betrug.