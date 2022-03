Jetzt geht’s um den ultimativen Salzburg-Sieg

Insgesamt werden 24 Kandidaten alles geben, um sich ihren Traum vom Ninja-Warrior-Sieg zu erfüllen. Der Konkurrenzdruck ist also hoch. Noch größer ist nur die Herausforderung, das 21 Meter hohe Seil in nur 30 Sekunden hochzuklettern und sich mit einem Schlag auf den Buzzer am Gipfel des Stahlmonsters den Sieg zu sichern.