Das neue Tiroler Kinderbuch der Wirtschaftskammer

Wer seine Kinder sanft vom Handy-Bildschirm weg und in die richtige Welt führen will, für den könnte das neue Malbuch der Wirtschaftskammer interessant sein. Denn in diesem erleben Walli und Maxl Abenteuer in einem Land, welches in puncto Natur an Schönheit und Spannung kaum zu übertreffen ist: Tirol. Einmal quer durch alle neun Bezirke regt dieses Buch für Kinder nicht nur zum Staunen an, sondern auch zum Malen. Am 28. März erscheint das Kindermalbuch „Mein Tiroler Naturschätze-Buch“.