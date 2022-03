Unbekannte Raddiebe in Kufstein schlugen erneut zu

Weiter ihr Unwesen treiben unbekannte Raddiebe in Kufstein. Nachdem sie bereits am Donnerstagnachmittag in einem Kellerabteil ein hochpreisiges Rennrad stahlen, schlugen die Täter in der Nacht zum Freitag erneut zu. Dieses Mal war der Keller eines Mehrparteienhaus das Ziel. Dort konnten sie gleich mehrere teure Rennräder und ein Mountainbike ergaunern. Der dadurch entstandene Schaden ist bislang nicht bekannt.