Steirerball im Rathaus im Zeichen des Friedens

Der Verein der Steirer in Wien stellt den traditionellen Steirerball in den Dienst der Flüchtlingshilfe. Obmann Andreas Zakostelsky (im Bild unten mit Narzissen-Prinzessin Simone Wiesauer) betont: „Trotz aller Wirrnisse der Pandemie und des Krieges wollen wir uns mit dem Steirerball einen gesunden Optimismus erhalten und gleichzeitig einen Beitrag leisten.“ Der Reinerlös der Spenden des Steirerfriedensballs am 14. 5. geht an aus der Ukraine geflüchtete Kinder, die in Österreich Zuflucht gefunden haben.