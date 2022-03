Thorsteinn Einarsson rockt in seiner Wahlheimat

Am Freitag präsentiert der in Salzburg aufgewachsene Musiker Thorsteinn Einarsson sein neues Album „EINARSSON.“ Am 2. April wird er im Rahmen seiner Tour in Hof auftreten. Als er hier in seiner Jugend noch Kochlehrling war, hätte er sich nicht träumen lassen, nun auf der Bühne vor Hunderten Fans zu stehen.