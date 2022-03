Erste Indoor-AckerBox eröffnet am Flughafen

Im April kommt noch eine AckerBox!

Für das Spittaler Unternehmen myAcker ist die neue Indoor-AckerBox am Airport Klagenfurt der aktuell elfte Standort. Fünf davon werden selbst betrieben, sechs weitere im Rahmen des AckerBox Partner Systems von regionalen Partnern in Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich umgesetzt. Für das Jahr 2022 sind österreichweit zehn neue AckerBox-Standorte geplant. Die nächste Eröffnung steht schon im April an - erneut in Kärnten.