„Insel-Experte“ Andreas Weimann weiß, wie es geht

Wird einer, der ursprünglich gar nicht im Kader war, heute zu einer „Geheimwaffe“? Nur aufgrund einiger Absagen rutschte Andreas Weimann noch in das Wales-Aufgebot, mit ihm holte Teamchef Franco Foda einen echten „Insel-Experten“. Weimann kickt seit 15 Jahren in England (Aston Villa, Watford, Derby County, Wolverhampton, Bristol City), diese Saison blüht er so richtig auf: 18 Tore in der Championship, zwei davon im Cardiff City Stadium beim 2:1-Sieg von Bristol, das nur rund eine Autostunde von Cardiff entfernt ist.