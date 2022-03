Anrainer: „Wurden vorher nicht darüber informiert“

Der Chemikalien-Vorfall am Salzburg Airport beschäftigt viele Anrainer: Jahrzehntelang wurde bei Übungen Lösschaum verwendet, der sich negativ in den Grundwasserwerten niederschlägt - bereits 2018 fanden erste Messungen statt. Erfahren haben die Anwohner davon erst jetzt. „Wir sind überrascht“, so etwa Meik Müller.