Rosa-Riesenbaby sorgt in Linz für großes Staunen

Die Tristesse, die mit dem ständigen Wechsel von Lockdowns und Öffnungsschritten wie ein müder Dunst übers Land zog, hatte Studierende der Abteilung Plastische Konzeptionen/Keramik der Kunstuniversität Linz dazu bewogen, gemeinsam mit dem Kölner Bildhauer Jörg Liebetrau das überdimensional große Tier aus Draht und Papier zu bauen. Weil die großen Hallen der Universität nicht genug Platz für den Warmblüter boten, musste er bisher sein Dasein in mehreren Einzelteilen fristen. Doch am Tag der offenen Tür durfte das Riesenbaby sein Nest verlassen und sich in seiner ganzen, acht Meter großen Pracht der Öffentlichkeit präsentieren. Neben seinem unübersehbarem Volumen soll vor allem seine Farbgebung zur besonderen symbolischen Wirkung beitragen. Für gegenseitiges Verständnis, für Mitgefühl und Nächstenliebe, ganz besonders in dieser Zeit.