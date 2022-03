„Frühlingsgefühle“ der Natur brauchen jetzt Ruhe

Das Frühjahr ist in den heimischen Wäldern eine besonders sensible Phase. Mit steigenden Temperaturen erwacht auch die Tier- und Pflanzenwelt zu neuem Leben. Jungtiere erblicken jetzt bald das Licht der Welt, die Vögel beginnen mit der Ei-Ablage. Beim Aufenthalt in der freien Natur ist darauf Rücksicht zu nehmen.