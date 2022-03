Mann schlug auf dem Bahnsteig einfach zu

„Das ist ja wie im Kasperltheater hier“, hält der Angeklagte am Landesgericht St. Pölten mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Dem musste auch der Richter am dritten Verhandlungstag beipflichten. Einsichtig zeigte sich der Beschuldigte beim Prozess aber nicht. Mit lauten Zwischenrufen stellte er alle anderen Beteiligten als Lügner hin. Er sei unschuldig. Auch wenn Videoaufnahmen am Bahnhof St. Pölten sowie Zeugen anderes beweisen.