Fokus auf die historische Ebene Tirol und Ukraine

In den allermeisten Fällen handelt es sich um seltene Stereoaufnahmen. Hier werden die sehr wechselhaften Kämpfe in Galizien und Wolhynien, heute Teile der Staaten Polen und Ukraine, dokumentiert. Der Blick zurück in die Geschichte ist wichtig – da er den Fokus für das Verständnis von heute schärft. Abseits der polnischen Teilungen durch die Großmächte im späten 18. Jahrhundert oder den vielen auch kleineren Konflikte – etwa in der Zwischenkriegszeit oder während des Zweiten Weltkriegs mit der deutschen Wehrmacht „im Osten“ – verdeutlicht die Ausstellung, dass diese Region Mittel- und Osteuropas immer wieder umkämpft war.