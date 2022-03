Kabarettistinnen: „Nächstes Jahr gewinnt Frau“

Am Dienstag Abend wurde der Österreichische Kabarettpreis bereits zum 22. Mal verliehen. Der Hauptpreis ging in diesem Jahr an das Kabarett-Urgestein Josef Hader mit seinem neuen Programm „Hader On Ice“. Leider konnte der Kabarettist und Schauspieler aufgrund einer Vorstellung in Hamburg nicht zur Verleihung kommen.