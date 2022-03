HIV-Gefahr: Nicht jeder darf in Tirol Blut spenden

„Wir haben österreichweit in fünf Landtagen diesen Antrag eingebracht, als einziger davon hat der Tiroler Landtag den einstimmigen Beschluss gefasst – also auch mit den Stimmen des grünen Regierungspartners“, betont Klubchef Dominik Oberhofer, „das ist ein starkes Zeichen aus Tirol in Richtung des mittlerweile dritten grünen Gesundheitsministers in dieser Regierungsperiode“. Und Shetty fügt hinzu: „Für den aktuellen Gesundheitsminister Johannes Rauch wäre es ein Leichtes, dieser Diskriminierung noch heute ein Ende zu setzen.“