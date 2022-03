Aktuell 13.000 Schüler in Deutschförderklassen

Mehrzahl an Volksschulen

Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es in Österreich Deutschförderklassen. Die Deutschförderklassen sind nur für Kinder der ersten Schulstufe bzw. gerade in Österreich angekommene Quereinsteiger vorgesehen. Die überwiegende Mehrzahl der Klassen ist im aktuellen Schuljahr an Volksschulen eingerichtet (641), gefolgt von Mittelschulen (99) und Polytechnischen Schulen (15).