Zeugenaufruf nach Unfall mit Fahrerflucht

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 68-Jähriger aus Graz mit seinem Pkw auf der Georgigasse in Richtung Nordwesten. Mit im Fahrzeug waren seine 66-jährige Gattin und die 43-jährige Tochter. Bei der Kreuzung mit der Janzgasse (Höhe Bad Eggenberg - Auster) kam aus dieser ein weißer Pkw und bog mit nahezu unverminderter Geschwindigkeit nach links in die Georgigasse ein, ohne auf den Vorrang zu achten. Im unmittelbaren Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, so dass der Pkw des 68-Jährigen zur Seite auf den dortigen Gehsteig geschleudert wurde. Der Lenker des weißen Pkws setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und bog in die Algersdorfer Straße ein. Danach flüchtete der Lenker in unbekannte Richtung. Die drei Insassen des zweitbeteiligten Pkws wurden verletzt und im UKH Graz ambulant behandelt. Vom flüchtenden Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw, vermutlich der Marke Ford, mit Grazer Kennzeichen handelt. Eine örtliche Fahndung nach dem Pkw ist bislang negativ verlaufen.