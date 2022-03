Trotz der Krise: Zahl der Autos auf Rekordhoch

Mehr Fahrzeuge als Einwohner

Lag die Pkw-Dichte (Zahl der Personen- und Kombinationskraftwägen je 1000 Einwohner) in unserem Bundesland zu Beginn der 1980er-Jahre noch bei rund 300, erreichte sie Ende 2021 schon 624,3. Insgesamt ist die Kraftfahrzeugdichte noch höher. So kamen Ende 2021 im Steiermarkschnitt bereits 901 Kraftfahrzeuge auf 1000 Einwohner. In sechs steirischen Bezirken gibt es schon mehr Kfz als Einwohner. Die Kfz-Dichte liegt in den Bezirken Südoststeiermark bei 1177,8, in Hartberg-Fürstenfeld bei 1118,2, in Deutschlandsberg bei 1060, in Weiz bei 1056,7, in Leibnitz bei 1045,4 sowie in Murau bei 1001,2.