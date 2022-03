Western-Spektakel am Innsbrucker Hauptbahnhof

Ein starkes Stück von einem Western-Drama

Eine junge Frau heuert eine ruchlose Truppe aus Gesetzlosen an, um einen Zug voller Gold zu überfallen. Dieses Gold gehört einem kaltblütigen Großgrundbesitzer, mit dem die junge Schönheit eine Rechnung offen hat. Die schon etwas in die Jahre gekommenen „Outlaws“ treffen sich – mitten im Nirgendwo in einer aufgelassenen Remise. Und so schließt sich der Kreis, der mit einer kurzen Bahnfahrt begann, in dem realen historischen Gebäude, in welchem Esther Frommann für das passende Bühnenbild sorgt und Gerald Votava mit sichtlichem Spaß und Freude am Projekt die Regie führt.