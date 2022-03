Baden reagiert beim Parken auf Autofahrer-Kritik

Neun Workshops mit allen Fraktionen hat es gebraucht, um sich auf eine Änderung des Parkraumkonzepts zu einigen. Mit dem Ergebnis sind alle Parteien zufrieden. Vor allem in der „Grünen Zone“ ändert sich einiges. So kann dort künftig samstags kostenlos geparkt werden. Neu wird ein Monatsticket um 65 Euro sein. Die Wochenparkscheine werden um fünf Euro günstiger und kosten dann 20 Euro. In Randbereichen zur gebührenfreien Zone wird die Errichtung von Anrainerparkplätzen geprüft. Jene Badener, die in der „Blauen Zone“ wohnen, bekommen die Wahlmöglichkeit, in welcher Zone sie ihr Parkpickerl lösen möchten.