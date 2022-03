Flächendeckender 30er bleibt in Innsbruck Utopie

Architekten-Studie

„Man hat uns zwar seit etwa einem dreiviertel Jahr weismachen wollen, dass das Magistrats-intern bereits ausgearbeitet sei, aber zu einer Vorlage im Stadtsenat kam es nie, weil der grüne BM Georg Willi sowie seine Tiefbau-StR Uschi Schwarzl das Projekt nie wollten“, erläutert FPÖ-Vize Markus Lassenberger, der auf zwei Anträge der FPÖ aus dem Jahr 2017 sowie 2021 verweist und an jüngste schreckliche Attacken erinnert. Heute soll eine Studie beschlossen werden, die feststellt, wie die Sicherheitseinrichtungen in Zukunft in der Altstadt sowie in der Maria-Theresien-Straße aussehen sollen.