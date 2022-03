Kinder gestalten ihren neuen Spielplatz selbst

Bei der Gestaltung des neuen Spielplatzes in Pottenbrunn setzt die Stadt St. Pölten auf Bürgerbeteiligung – in diesem Fall auf jene der Kinder und Jugendlichen. Denn die Ideen und Wünsche des Nachwuchses fließen hier nahtlos in die Planungen mit ein. So soll noch heuer ein neuer, innovativer Themenspielplatz entstehen.