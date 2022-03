Grundwasser steht so tief wie lange nicht mehr

Keine Ausfälle zu befürchten

Zu Engpässen beim Trinkwasser würde es dennoch nicht kommen, „dazu sind wir in der Steiermark zu gut aufgestellt. Immerhin investieren wir 50 Millionen im Jahr für die funktionierende Versorgung“, so Agrarlanderat Hans Seitinger. 340 Kilometer lang ist alleine im Leibnitzerfeld das Netz, durch welche der flüssige Bodenschatz bis in die Haushalte rinnt. Insgesamt erstreckt sich das steirische Leitungsnetz samt Abwasser über 40.000 Kilometer; das könnte man einmal rund um die Welt legen.