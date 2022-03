Warmes Wetter: Steirer starten in die Eis-Saison

Kein Wunder, dass bei Temperaturen am Donnerstag bis zu 19 Grad in der Obersteiermark und 22 Grad im Raum Graz Frühlingsgefühle aufkommen. Dazu passt natürlich Eis: Beim Eisgreißler in Graz kann man sich etwa eine Kugel „Liebe“ (Vanille mit Heidelbeer-Sauce) kredenzen lassen. Der Erlös kommt übrigens der Ukraine zugute. Experimentierfreudigere können sich aber auch von „Ziegenkäse“ und „Pferdeäpfeln“ überraschen lassen. Die falstaff-Bundesland-Siegerin Eisperle (Graz) hat sogar ein eigenes Ukraine-Solidaritätseis in Gelb und Blau kreiert.