Energiepreise: ÖVP fordert Hilfspaket des Landes

Um das Thema Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, pflanzt die ÖVP, wie berichtet, auch in allen 171 Gemeinden einen Baum. Nach dem Start in Eisenstadt geht es weiter: „Die Bäume sind da und werden bezirksweise an die Gemeinden verteilt“, so Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.