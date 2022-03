Talente schauen zu Kärntner NASCAR-Pilotin auf

Saisonstart im Mai

Am Slovakia Ring gibt’s bald die ersten Testfahrten als Vorbereitung für die neue Saison. Da startet Loibnegger heuer wieder in der NASCAR…2-Serie. Los geht’s Mitte Mai in Spanien. Bis zu sechs Frauen sollen heuer an den Start gehen. „Mein Vorteil ist, dass ich die Strecken schon kenne“, sagt Alina, die abseits der Rennstrecke ein Zugpferd für den Nachwuchs ist.