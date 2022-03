Elvers und Terenzi schwärmen von ihrer Liebe

„Fühlt sich richtig an“

„Ich leb‘ im Hier und Jetzt und weiß auch nicht, was in zwei, drei Jahren ist. Es ist halt jetzt grad so und es fühlt sich richtig an. Und gut ist“, sagte Elvers. „Ich hab‘ keine Lust, mich zu rechtfertigen für meinen wahnsinnig guten Männergeschmack.“