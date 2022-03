Qualzucht: Kranke „Lotti“ unbehandelt abgeschoben

„Lotti“ wurde mitten im ersten Lockdown 2020 bei einem bayrischen Züchter gekauft. Da sie von Anfang an große gesundheitliche Probleme hatte, war die Familie schnell überfordert. „Pfotenhilfe“-Chefin Johanna Stadler: „‘Lotti‘ ringt um Luft, denn sie leidet unter Kurzköpfigkeit, zudem hat sie stark hervortretende Augen. Die junge Hündin röchelt den ganzen Tag vor sich hin. Beim Trinken merkt man die Beeinträchtigung am stärksten. Und wenn sie zu schlafen versucht, weiß sie nicht, wie sie sich am besten hinlegen soll, damit sie halbwegs notdürftig atmen kann.“