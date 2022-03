Riskante Flucht: Aus Bomben-Hölle ins sichere Graz

Seit 12. März waren sie auf der Flucht, vor Bomben, Zerstörung und Todesangst. „Ich bleibe hier in der Ukraine, bis zum Schluss, egal was passiert“, hatte die Mama von Oleh Hlazkov davor immer wieder bestimmt gesagt. Obwohl ihr Gesundheitszustand immer schlechter wurde, so bedenklich, dass sie nicht mehr so oft am Tag in den Keller rennen konnte, in der Wohnung blieb, während rundum die Bomben einschlugen. Nur mit sanftem Nachdruck konnte sie die Familie ins Auto setzen.