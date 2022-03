Tag 10 im Keller, unter Beschuss, in größter Angst

Die Mutter will bis zum Schluss für alle kochen

So hat eine Bücherei an Kinder Lesestoff verschenkt. Ein Optiker in der Stadt verteilt an alle Männer, die sich für den Straßenkampf parat halten, Gratis-Linsen. Für den Kampf muss auch Olehs Bruder bereit stehen. „Er hatte noch nie etwas mit Waffen zu tun. Und muss jetzt auf Leben und Tod kämpfen, wenn er dazu aufgerufen wird. Das ist einfach nur surreal, unvorstellbar.“