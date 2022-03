Drei junge Frauen nach Unfall im Krankenhaus

Gegen 14.20 Uhr lenkte ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld seinen Pkw auf der L401 von Bad Waltersdorf kommend in Richtung Sebersdorf. Zur selben Zeit lenkte eine 19-jährige Südoststeirerin ihren Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Die junge Frau beabsichtigte bei der Autobahnauffahrt Sebersdorf nach links in Fahrtrichtung Graz abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision mit dem 57-Jährigen. Die 19-Jährige und ihre beiden Freundinnen (16 und 18 Jahre) aus dem Bezirk Südoststeiermark, die sich ebenfalls im Pkw befanden, wurden unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Hartberg gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt.