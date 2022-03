Lazarett von Red Bull Salzburg wirft Fragen auf

Sesko, Okafor, Solet, Camara und Adeyemi haben etwas gemeinsam. Sie spielen nicht nur alle für denselben Verein, sondern haben in letzter Zeit auch alle mit Verletzungen zu kämpfen. Bei dem Quintett handelt es sich noch dazu um das gleiche Wehwehchen – der Oberschenkel machte bzw. macht Probleme. Sesko und Okafor fehlten den Salzburgern ab Mitte Februar mehrere Wochen, Solet wurde gegen Altach Anfang März vermisst, Camara ist seit dem Bayern-Rückspiel out und Adeyemi musste am Mittwoch beim WAC schon nach zwanzig Minuten ausgewechselt werden.