Aus für Junuzovic: An Freund lag es sicher nicht

Im Cup durch einen äußerst glücklichen Sieg beim WAC das Finalticket gebucht, in der Bundesliga bei elf Punkten Vorsprung und nur noch neun ausstehenden Runden mit einer Hand am Meisterteller. Und trotzdem ist die Stimmung in Salzburg gedrückt. Weil die Bullen sich entschieden haben, die Zusammenarbeit mit Zlatko Junuzovic nach vier gemeinsamen Jahren im Sommer zu beenden.