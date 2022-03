Wenn die steirische Radl-Werkstatt anrollt

E-Bikes werden immer öfter zum Auto-Ersatz

Was den Experten bei den „Radlhirsch“-Einsätzen bei Familien, in Siedlungen, Vereinen, Gemeinden oder Firmen auffällt: „Dass immer mehr Steirer gar kein Auto mehr besitzen, sondern nur noch mit dem E-Bike unterwegs sind.“ Die ständig steigenden Treibstoffpreise werden diesen Trend wohl noch verstärken. Was noch überrascht? „Es gibt noch unglaublich viele alte Exemplare. Vom Waffenrad bis hin zum Puch-Rad – da sind einige schon museumsreif.“