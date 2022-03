Forscherinnen angeln sich Millionen-Projekt

Ziele: Starke Demokratie, Informationen für Bürger

Ziel ist es, nicht nur der Politik, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, um die Gleichstellung und somit auch die Demokratie in Europa zu stärken. Auch Podcasts, Cartoons für Schulen sowie ein Theaterprojekt sind geplant. „Wir wollen die Bürger direkt ansprechen. So können wir besser eine nachhaltige Veränderung erreichen“, sagt Zwiener-Collins, die als Postdoc an der Uni arbeitet. Die Forscherinnen erhoffen sich durch das Projekt eine Stärkung des Wissenschaftsstandorts und weitere Unterstützung für Geschlechterforschung. Zum Auftakt findet in Salzburg eine große Konferenz statt.