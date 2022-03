Endlich daheim: Happy End für Frühchen Valentina

Ihr Eintritt ins Leben war ein wahrhaft dramatischer! In der 26. Schwangerschaftswoche und mit nur 845 Gramm kam die kleine Valentina am 5. Jänner auf die Welt. Eingehüllt in die Fruchtblase, ein ganz seltenes Phänomen! Jetzt konnte die Kleine aus dem Krankenhaus entlassen werden und endlich nach Hause zu ihren Eltern und Geschwistern kommen.